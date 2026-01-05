Новости общества

16:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин поручил в 2026 году восстановить темпы роста экономики

15:57, 05.01.2026

Кроме того, он поручил удерживать инфляцию на уровне 4—5%

Владимир Путин поручил в 2026 году восстановить темпы роста экономики
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил восстановить в 2026 году темпы роста отечественной экономики. Такое поручение содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительству России совместно с Центробанком и региональными властями поручено обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4-5%).

Jakub Żerdzicki на Unsplash

Также в числе поручений российского лидера:

  • добиться значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году за счет «обеления» экономики;
  • расширить импорт приоритетных товаров, в том числе не имеющих отечественных аналогов;
  • подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей таким образом, чтобы льготы зависели от числа детей;
  • разработать комплекс мер, направленных на формирование вовлеченного отцовства;
  • подготовить предложения о повышении доступности такси для семей с детьми, введении льготных тарифов для многодетных;
  • актуализировать региональные программы повышения рождаемости;
  • ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в госуправлении;
  • представить предложения о новых мерах по борьбе с интернет-мошенниками.

Напомним, Центробанк России сообщил о вероятной необходимости сделать паузы при снижении ключевой ставки. По данным регулятора, для достижения цели по стабилизации инфляции требуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики. На прогнозном горизонте преобладают проинфляционные риски.


Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем