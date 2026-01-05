Владимир Путин поручил в 2026 году восстановить темпы роста экономики

Кроме того, он поручил удерживать инфляцию на уровне 4—5%

Президент России Владимир Путин поручил восстановить в 2026 году темпы роста отечественной экономики. Такое поручение содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительству России совместно с Центробанком и региональными властями поручено обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу Банка России (4-5%).

Также в числе поручений российского лидера:

добиться значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году за счет «обеления» экономики;

расширить импорт приоритетных товаров, в том числе не имеющих отечественных аналогов;

подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей таким образом, чтобы льготы зависели от числа детей;

разработать комплекс мер, направленных на формирование вовлеченного отцовства;

подготовить предложения о повышении доступности такси для семей с детьми, введении льготных тарифов для многодетных;

актуализировать региональные программы повышения рождаемости;

ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в госуправлении;

представить предложения о новых мерах по борьбе с интернет-мошенниками.

Напомним, Центробанк России сообщил о вероятной необходимости сделать паузы при снижении ключевой ставки. По данным регулятора, для достижения цели по стабилизации инфляции требуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики. На прогнозном горизонте преобладают проинфляционные риски.





Галия Гарифуллина