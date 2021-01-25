Путин ответил на вопрос уфимского студента о «дворце» в Геленджике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос уфимского студента Данила Чемезова (УГНТУ) о расследовании Алексея Навального и якобы принадлежащем ему «дворце» под Геленджиком.

«Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда», — заявил глава государства.

Далее Путин упомянул, что подобные объекты были бы как-то документально оформлены.

«Люди, которые там упоминаются. Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются. Вообще, просто никогда не видел в глаза, не знаком с ними», — заключил президент.

Заинтересовался глава государства в расследовании только виноделием. Он готов позаниматься им, но не как бизнесом.