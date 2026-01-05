В России разработают льготные тарифы в такси для многодетных семей

Этим займутся Минтранс и региональные власти

Фото: Максим Платонов

В России планируют проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей — этим займутся Минтранс и региональные власти. Инициатива вошла в правительственный план поддержки многодетности до 2036 года.

— Выработка предложений по повышению качества и доступности для семей с детьми, включая многодетные семьи, перевозок <...> легковыми такси, предусмотрев в том числе <...> установление льготной стоимости перевозок (тарифов) для многодетных семей, — говорится в документе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в число актуальных задач вошла разработка предложения об обеспечении закупок транспортных средств для перевозки родителей с детьми в колясках.

Сегодня президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о повышении доступности такси для семей с детьми, введении льготных тарифов для многодетных. Также в числе поставленных им задач — разработка комплекса мер, направленных на формирование вовлеченного отцовства, и актуализация региональных программ повышения рождаемости.

Галия Гарифуллина