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Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России

14:28, 25.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется: количество заболевших коронавирусом россиян снижается.

Путин отметил, что улучшаются показатели и в Москве. «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — цитирует президента RT.

Фото: Илья Репин (архив)

Отметим, за последние сутки в России выявили минимальное с 3 ноября число случаев заражения коронавирусом — 19 290. Всего с начала пандемии заболели 3 738 690 россиян.

Татьяна Демина
Общество
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