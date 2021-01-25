Путин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в России
Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется: количество заболевших коронавирусом россиян снижается.
Путин отметил, что улучшаются показатели и в Москве. «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — цитирует президента RT.
Отметим, за последние сутки в России выявили минимальное с 3 ноября число случаев заражения коронавирусом — 19 290. Всего с начала пандемии заболели 3 738 690 россиян.
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