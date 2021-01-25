В Казани выявили нелегальную ледовую переправу
В Казани на реке Ноксе между поселками Привольный и Вознесенское выявили нелегальную ледовую переправу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
Информацию о нарушении ведомство направило главе администрации Советского района Казани Роману Фатхутдинову. На участке с незаконной ледовой переправой должны установить ограждения и запрещающие аншлаги.
В МЧС напомнили, что выезд автотранспорта на лед в местах, где нет оборудованных переправ, запрещен. Нарушителям грозит штраф по ст. 3.10 КоАП РТ («Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Татарстан»).
Ледовые переправы в Татарстане работают в следующих местах:
- в Мамадышском районе РТ — через Каму, по маршруту село Соколка — село Новый Закамский;
- в Верхнеуслонском районе — через Волгу, по маршруту поселок Аракчино (Казань) — село Верхний Услон;
- между Елабужским и Нижнекамским районами РТ — через Каму, по маршруту Покровское — Красный Ключ.
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