В Казани выявили нелегальную ледовую переправу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

В Казани на реке Ноксе между поселками Привольный и Вознесенское выявили нелегальную ледовую переправу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Информацию о нарушении ведомство направило главе администрации Советского района Казани Роману Фатхутдинову. На участке с незаконной ледовой переправой должны установить ограждения и запрещающие аншлаги.

В МЧС напомнили, что выезд автотранспорта на лед в местах, где нет оборудованных переправ, запрещен. Нарушителям грозит штраф по ст. 3.10 КоАП РТ («Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Татарстан»).

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Ледовые переправы в Татарстане работают в следующих местах:

в Мамадышском районе РТ — через Каму, по маршруту село Соколка — село Новый Закамский;

в Верхнеуслонском районе — через Волгу, по маршруту поселок Аракчино (Казань) — село Верхний Услон;

между Елабужским и Нижнекамским районами РТ — через Каму, по маршруту Покровское — Красный Ключ.

Татьяна Демина