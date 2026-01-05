Власти Венесуэлы объявили мобилизацию и военный режим для производств

Об этом говорится в декрете, опубликованном на портале правовых актов

Фото: Артем Дергунов

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию и военный режим для производств, в том числе нефтяной промышленности. Об этом говорится в декрете, опубликованном на портале правовых актов.

— Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии... Милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под военным режимом, — сказано в документе.

Усилены патрулирование и охрана на сухопутных, воздушных и морских границах республики.



Москва осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы и считает это разбоем, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза. Он подчеркнул, что страна выступает за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его жены. «Нельзя позволить США утвердиться в роли судьи», — добавил спикер.

Галия Гарифуллина