Минниханов поручил активизировать работу по диспансеризации населения

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минздрава РТ поручил обеспечить активное и своевременное прохождение диспансеризации населением республики. Он отметил, что в 2021 году диспансеризацию по плану должны пройти 715 тыс. человек, профилактический осмотр — 190 тысяч.

Минниханов добавил, что особое внимание указанным мероприятиям необходимо уделить в сельской местности. Для этого в Татарстане предусмотрено четыре мобильных комплекса, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минниханов отметил, что в 2020 году в Татарстане из-за пандемии коронавируса план по диспансеризации удалось выполнить только наполовину. Предполагалось, что ее пройдут 677 тыс. человек.

Напомним, в апреле прошлого года из-за COVID-19 Кабмин Татарстана приостановил медосмотры и диспансеризацию до конца года, затем в августе эта работа возобновилась.

Татьяна Демина