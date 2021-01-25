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В Стамбуле три россиянина получили ранения в результате нападения

16:42, 25.01.2021
В Стамбуле три россиянина получили ранения в результате нападения
Фото: Максим Платонов (архив)

В Стамбуле вечером 24 января три жителя России получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины, сообщает «РИА Новости».

Пострадавших госпитализировали в больницу, их жизням ничего не угрожает. По предварительным данным, нападение совершил сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Его разыскивает полиция.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

В начале января в Нижнекамске задержали женщину, подозреваемую в нападении на сожителя с ножом.

Татьяна Демина
Происшествия
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