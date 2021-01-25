Минниханов поручил разработать программу реабилитации лиц, переболевших коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

На итоговой коллегии Минздрава РТ президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать программу реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом. По его словам, она должна учитывать все возможные последствия заболевания.

Минниханов добавил, что для восстановления татарстанцев после коронавируса необходимо задействовать возможности всех санаториев, которых в республике насчитывается более 40. «Также следует использовать реабилитационные методы, уже доказавшие свою эффективность», — цитирует президента РТ его пресс-служба.

Фото: realnoevremya.ru

Минниханов также обратил внимание, что ресурсы системы здравоохранения необходимо использовать грамотно.

Напомним, президент Татарстана оценил ситуацию с коронавирусом в республике как стабильную. По его словам, этого удалось добиться благодаря соблюдению всех требований Роспотребнадзора и слаженной работе всех органов власти.

Татьяна Демина