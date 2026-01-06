«Рубин» объявил об уходе Рахмоналиева

Полузащитник переходит в азербайджанский «Сабах»

Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев перешел в азербайджанский «Сабах». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Рахмоналиев выступал за «Сабах» на правах аренды, стороны договорились о полноценном трансфере. Сумма трансфера не сообщается.

— Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Умарали! — говорится в заявлении клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рахмоналиев был игроком «Рубина» с 1 января 2023 года, перейдя из узбекистанского «Бунедкора». За казанцев полузащитник провел 27 матчей, в которых отдал две голевые передачи. В январе 2026 года футболист был арендован «Сабахом».

Контракт Рахмоналиева с казанским клубом истекал летом 2026 года, футболист мог перейти в другую команду бесплатно.

Зульфат Шафигуллин