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Татар могут включить в Конституцию Афганистана как нацию

15:50, 25.01.2021
Татар могут включить в Конституцию Афганистана как нацию
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татар могут включить в Конституцию Афганистана как нацию. Соответствующее обращение на имя президента страны Ашрафа Гани направили депутаты парламента ИРА.

«Изменение в Конституции даст возможность идентифицировать себя татарами в графе «национальность» при выдаче паспортов (тазкира) и свидетельств о рождении», — говорится в сообщении на сайте Всемирного конгресса татар.

При включении в основной закон страны татары Афганистана станут 15-м народом, проименованным в документе. Инициативу поддержали около 180 депутатов парламента ИРА.

В августе представители Афганистана обратились с просьбой открыть татарскую школу в стране для развития татарского языка.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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