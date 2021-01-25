Татар могут включить в Конституцию Афганистана как нацию

Татар могут включить в Конституцию Афганистана как нацию. Соответствующее обращение на имя президента страны Ашрафа Гани направили депутаты парламента ИРА.

«Изменение в Конституции даст возможность идентифицировать себя татарами в графе «национальность» при выдаче паспортов (тазкира) и свидетельств о рождении», — говорится в сообщении на сайте Всемирного конгресса татар.

При включении в основной закон страны татары Афганистана станут 15-м народом, проименованным в документе. Инициативу поддержали около 180 депутатов парламента ИРА.

В августе представители Афганистана обратились с просьбой открыть татарскую школу в стране для развития татарского языка.



Татьяна Демина