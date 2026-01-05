В МВД предупредили россиян о признаках мошенничества

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Попытки получить биометрические данные, в том числе онлайн, являются признаком мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

— Главная защита от атак, связанных с биометрией, — это личная бдительность и понимание того, что ваши уникальные данные нельзя передавать кому бы то ни было удаленно. Любая просьба это сделать — это верный признак мошенничества, — подчеркнули в ведомстве.

Человеку, который стал жертвой злоумышленников, следует незамедлительно позвонить в банк, причем по номеру не из СМС, а по тому, что указан на оборотной стороне банковской карты. Затем следует заблокировать счета и карты.

Кроме того, важно сменить все пароли и подать заявление в полицию. В МВД также призвали граждан, столкнувшихся с мошенниками, заявить в Роскомнадзор о неправомерной обработке персональных и биометрических данных и хищении или попытке хищения денежных средств.

Напомним, в последнее время мошенники изменили тактику. Главная цель атакующих сейчас — склонить жертву к самостоятельному обращению к мошеннику посредством телефонного звонка. Обычно такая схема реализуется путем рассылки уведомлений о подозрительном доступе к сервисам или взломе аккаунта, что вынуждает гражданина позвонить по указанному фейковому телефону технической поддержки.



Галия Гарифуллина