Яшкин в третий раз подряд не попал в состав «Ак Барса»

Экс-капитан «барсов» пропустит матч с «Авангардом»

Фото: Динар Фатыхов

Стал известен состав «Ак Барса» на матч с «Авангардом» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча пройдет в Казани и начнется в 17:00 мск.

Тренерский штаб «Ак Барс» в третий раз подряд оставил вне заявки нападающего Дмитрия Яшкина. В последний раз экс-капитан «барсов» появлялся 27 декабря в игре с «Трактором» (3:2).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По сравнению с последней игрой против «Автомобилиста» в составе «Ак Барса» произошло одно изменение: Игорь Бардин в заявке вместо Александра Иванова. Яшкин пропустил встречу с уральцами из-за опоздания на командное собрание.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Арефьев); Хмелевский — Семенов — Алистров, Фальковский — Миллер; Барабанов — Сафонов — Галимов, Карпухин — Марченко; Денисенко — Фисенко — Биро, Ст. Терехов — Лучевников; Дыняк — Кателевский — Бровкин, Потапов — Бардин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 17:00 мск.

«Ак Барс» перед игрой занимает второе место в Восточной конференции, «Авангард» отстает на один балл и идет третьим.

Зульфат Шафигуллин