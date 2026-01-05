Российские ведомства обсуждают с S7 условия сделки по самолетам Ту-214

Сделка «не самая простая», признал глава Росавиации

Фото: Максим Платонов

Минтранс, Минпромторг и Росавиация ведут с авиакомпанией S7 обсуждение о возможной сделке по казанским самолетам Ту-214. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По его словам, у S7 есть спрос на самолеты Ту-214 — компанию интересуют порядка 100 моделей. Более конкретные детали могут быть обнародованы в феврале на Национальном авиационном инфраструктурном салоне (НАИС).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Сейчас вместе с эксплуатантом Минтранс России, Минпромторг и Росавиация обсуждают параметры возможной сделки. Она не самая простая, надо согласовать важные параметры: величина лизингового платежа, реальная интенсивность эксплуатации самолета, подходы к послепродажному обслуживанию воздушных судов, — цитирует Ядрова ТАСС.

Напомним, 18 сентября 2024 года в присутствии раиса Татарстана Рустама Минниханова был подписан меморандум о сотрудничестве между ПАО «ОАК» (входит в госкорпорацию «Ростех») и АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7). Согласно документу, стороны будут совместно работать над поставкой 100 усовершенствованных пассажирских самолетов ТУ-214 для нужд авиакомпании.

Галия Гарифуллина