В Казани началось оглашение приговора по делу ГК «ФОН»

Фото: "Реальное время"

Только что Ново-Савиновский райсуд Казани приступил к оглашению приговора по делу о хищениях 2,6 млрд рублей, в которых обвиняют экс-руководителей группы компаний «ФОН» Анатолия Ливаду и Диану Ахметзянову.



В совещательной комнате председательствующий судья Марсель Ахметшин провел почти три месяца. По данным источников «Реального приговора», оглашение решения может занять неделю — приговор занял 850 страниц.

Напомним, обвинения застройщикам связаны со строительством трех ЖК Казани — «Симфония», «МЧС» и «Царицынский бугор». Статус потерпевших в деле получили 1 300 дольщиков. Из их числа на приговор пришли лишь двое, включая Ирину Князеву, которая в один из периодов была доверенным лицом обвиняемого Ливады.

В прениях гособвинитель Азалия Гильманова запросила для Анатолия Ливады 4,5 года колонии общего режима, для Диана Ахметзяновой такой же срок, но условно.

Подсудимые вину не признали.

Ливада предлагал дольщикам «дать ему по морде» и рассказывал, по заданию какого министра комплекс «МЧС» строили без разрешения. Ахметзянова объяснила, что по заданию МВД эксперты считали далеко не все деньги, что реально вложили в стройки.

Подробности расследования и судебного процесса — в сюжете «Крушение «ФОНа».