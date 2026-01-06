«Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в Казани в матче КХЛ

Вторая игра казанцев в новом году начнется в 17:00 мск

Фото: Реальное время

«Ак Барс» сыграет с омским «Авангардом» в Казани в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Перед очной встречей «Ак Барс» опережает «Авангард» на одно очко в турнирной таблице Востока. Казанцы занимают второе место в конференции, омичи — третье. При этом «барсы» провели на две игры больше, чем соперник.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Ак Барс» выиграл четыре последних матча чемпионата, обыграв «Салават Юлаев» (2:1), «Трактор» (3:2), «Северсталь» (4:3Б) и «Автомобилист» (5:0). «Авангард» в заключительной игре 2025 года проиграл «Барысу» (2:4), затем в январе переиграл в гостях «Сибирь» (5:2).

Всего команды в КХЛ провели 87 матчей, из них в 47 встречах побеждали казанцы. В нынешнем сезоне «Ак Барс» и «Авангард» по разу обменялись победами — 2:1 и 1:6.

В прямом эфире встречу из Казани покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 17:00 мск.

Зульфат Шафигуллин