Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

10:01, 06.01.2026

Российская команда не участвовала из-за санкций

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею. В финале шведская команда обыграла чехов со счетом 4:2.

В составе победителей забили Каспер Юствора-Карлссон, Виктор Эклунд, Саша Бумедьенн и Ивар Стенберг. У чешской команды шайбы забросили Адам Иржичек и Матей Кубиэса.

Шведская сборная победила на молодежном чемпионате мира впервые с 2012 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Российская команда не участвовала в турнире из-за санкций. Сборная России отстранена от международных соревнований по хоккею с весны 2022 года по политическим мотивам.

Зульфат Шафигуллин

