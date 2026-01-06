Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
Российская команда не участвовала из-за санкций
Сборная Швеции стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею. В финале шведская команда обыграла чехов со счетом 4:2.
В составе победителей забили Каспер Юствора-Карлссон, Виктор Эклунд, Саша Бумедьенн и Ивар Стенберг. У чешской команды шайбы забросили Адам Иржичек и Матей Кубиэса.
Шведская сборная победила на молодежном чемпионате мира впервые с 2012 года.
Российская команда не участвовала в турнире из-за санкций. Сборная России отстранена от международных соревнований по хоккею с весны 2022 года по политическим мотивам.
