«Татинвестгражданпроект» показал наброски станций второй линии Казанского метро

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В понедельник «Татинвестгражданпроект» опубликовал всю необходимую документацию для конкурса на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии Казанского метро. Из материалов ясно расположение станций, есть даже 3d-модели будущих станций.

Разработать дизайн предлагается для четырех станций: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».

Первую предполагается построить перед пересечением улицы Юлиуса Фучика с улицей Рихарда Зорге.

Вторая расположится возле пересечения улиц Фучика и Завойского.

Станция «100-летие ТАССР» будет построена на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском.

Последняя же станция появится возле ТЦ «Мега», перед пересечением улицы Сахарова с проспектом Победы.

Все станции предполагается сделать колонного типа, заложить их неглубоко под землей. Эскалатор получит каждая станция.

Ранее сообщалось, что «Татинвестгражданпроект» проведет творческий конкурс на лучшую архитектурную концепцию интерьеров общественных зон второй линии метрополитена Казани.