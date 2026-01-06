«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в Казани в матче КХЛ
Команда Гатиятулина прервала четырехматчевую победную серию
«Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:2 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала четырехматчевую победную серию.
В составе «Ак Барса» отличился Владимир Алистров, у «Авангарда» шайбы в активе Майкла Маклауда и Дамира Шарипзянова.
«Ак Барс» опустился на третье место в Восточной конференции, пропустив вперед «Авангард». В активе казанской команды осталось 58 очков, у омичей стало на один балл больше.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 8 января в Казани с астанинским «Барысом» в 17:00 по московскому времени.
«Ак Барс» — «Авангард» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы:
0:1 — Маклауд (Чеккони, Шарипзянов, 40:43);
1:1 — Алистров (Семёнов, Хмелевский, 42:35);
1:2 — Шарипзянов (Маклауд, Чеккони, 45:32).
