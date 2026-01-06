Гатиятулин отреагировал на поражение «Ак Барса» от «Авангарда»
Считает, что по игре казанская команда не была слабее соперника
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2) в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рулевой считает, что по игре его команда не была слабее соперника.
— По результату «Авангард» оказался сильнее. Но я не скажу, что в содержании игры мы были слабее. Невозможно одной команде постоянно доминировать, инициатива по ходу матча переходит. По созданным моментам мы не уступили, были и броски опасные, и шансы. Соперник лучше распорядился нашими ошибками, — сказал Гатиятулин.
«Ак Барс» прервал четырехматчевую победную серию в чемпионате, проиграв «Авангарду» (1:2) в Казани. Все три шайбы в игре были заброшены в третьем периоде. После поражения «Ак Барс» опустился на третье место в Восточной конференции, пропустив вперед «Авангард».
Следующий матч команда Гатиятулина проведет 6 января в Казани с астанинским «Барысом» в 17:00 мск.
