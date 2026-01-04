«Ак Барс» научился побеждать без Яшкина: «Автомобилист» повержен, а экс-капитан вне состава

Новый год начали с победы — в 14-й раз подряд

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» победил «Автомобилист» со счетом 5:0 в первом матче 2026 года в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казанская команда не проигрывает в стартовой игре в январе уже 14 лет подряд. При этом тренерский штаб Анвара Гатиятулина обошелся без Дмитрия Яшкина — нападающий остался вне заявки по дисциплинарным причинам. Как «Ак Барс» добился победы — в материале «Реального времени».

Яшкин вне состава

Перед игрой в соцсетях откопали интересную статистику — «Ак Барс» уже 13 лет не проигрывал в первых матчах в новом году. Продолжить победную традицию предстояло в игре с непростым соперником — «Автомобилистом». Уральцы закончили декабрь пятью победами подряд, набрав неплохую игровую форму. К тому же, подопечные Николая Заварухина выиграли оба очных поединках с «барсами» в сезоне — 6:3 и 4:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом у «Ак Барса» продолжают копиться проблемы с составом. Так, в последней игре с «Северсталью» перелом лицевой кости получил защитник Никита Лямкин. Хоккеиста даже поместили в список травмированных, где до этого находился один Альберт Яруллин.

Что-то непонятное творится с Дмитрием Яшкиным. Прошлогодний капитан казанцев снова остался вне заявки «Ак Барса». Это уже третий случай в четырех последних матчах, когда нападающий ведущего звена пропускает встречу. По слухам, Яшкин опоздал на командное собрание и был отстранен по дисциплинарным причинам. Сам же хоккеист начал активно вести соцсети.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате, Анвар Гатиятулин серьезно видоизменил игровые сочетания. В первой паре защитников появился Степан Фальковский, а атакующее трио составили Хмелевский — Семенов — Алистров. Вернувшийся после болезни Александр Барабанов отправился в тройку к Артему Галимову и Илье Сафонову. А Григорий Денисенко вышел в третьем звене с Брэндоном Биро и Михаилом Фисенко. Неизменным был только выбор вратаря — Тимур Билялов значился в составе с первых минут.

Галимов открыл, Хмелевский укрепил счет

Команды начали встречу настолько пассивно, что к седьмой минуте игры нанесли по воротам друг друга лишь два броска на двоих. Первыми инициативу постарались забрать себе «барсы», устроив что-то наподобие навала.

Однако по-настоящему матч раскрылся после неудачного розыгрыша большинства гостями. Вначале на 15-й минуте Артем Галимов открыл счет — подправил на «пятачке» дальний бросок Митчелла Миллера. Затем Григорий Денисенко не забил буллит, назначенный за срыв его выхода один на один с вратарем. Нападающего казанцев красиво остановил вратарь Владимир Галкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но счет все равно стал 2:0. Александр Хмелевский бросал с «пятачка», но Галкин выгреб шайбу из ворот. Судьи в ближайшей паузе посмотрели видеоповтор и засчитали гол. Арбитры выяснили, что шайба полностью пересекла линию ворот. Концовку периода казанцы провели в меньшинстве, причем удаление перенеслось на начало второй двадцатиминутки.

Денисенко — в «огне»

Большинство гости реализовать не смогли, а далее на льду продолжилась игра из начала первого периода. Оборону уральцев казанцы вскрыли на седьмой минуте. Галимов красиво обработал передачу и отдал на неприкрытого Александра Барабанова, который в одно касание отправил шайбу в ворота — 3:0.

Казанцы продолжили играть вдохновенно, но все омрачилось травмой Романа Горбунова. В голову нападающего «Автомобилиста» прилетела шайба и хоккеист рухнул на лед. Врачи долго оказывали помощь игроку, который в итоге вернулся и продолжил встречу.

После этого эпизода хоккей стал более осторожным. «Ак Барс» действовал гораздо опаснее. Казанцы полностью контролировали ход встречи, не давая уральцам даже зайти в чужую зону. Превратить свое преимущество в заброшенные шайбы «барсам» не удалось. А вот «Автомобилист» с травмой Горбунова совсем «сдулся». Гости за оставшиеся 15 минут второго периода нанесли всего один бросок в створ ворот Тимура Билялова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В начале третьего периода Денисенко взял реванш у Галкина. Форвард «Ак Барса» ворвался в зону уральцев и хлестким броском поразил дальнюю «девятку» ворот — 4:0. Тут же Денисенко организовал еще один гол. 14-й номер бросил, а Михаил Фисенко первым успел на добивание — 5:0.

До конца матча оставалось определить лишь один момент — сохранит ли «Ак Барс» свои ворота «сухими». У «барсов» был должок перед Биляловым. В недавней игре с «Салаватом» казанцы пропустили за 15 секунд до сирены, обиднейшим образом сорвав шатаут голкипера. На этот раз команде удалось порадовать голкипера. Правда, сам Билялов и сыграл решающую роль в «сухаре», отразив в меньшинстве мощный выпад «Автомобилиста».

«Рассматриваем только реальные усиления для команды»

«Ак Барс» очень уверенно начал новый год. Казанцы не дали ни единого шанса «Автомобилисту» и справедливо добыли два очка. Давно у команды не было настолько качественной игры. «Барсы» показали, практически, чемпионский хоккей. Хотя до чемпионства еще далеко. Казанцы продолжают идти вторыми на Востоке, а какие-то выводы можно будет начать делать после следующего матча. Уже во вторник «Ак Барсу» предстоит сразиться с «Авангардом», занимающим третью позицию в конференции.

— Хорошее начало матча, было много активных действий, и этой активностью мы создавали моменты, здорово их реализовывали. Все 60 минут провели с достаточной концентрацией, — оценил игру команды Гатиятулин.

Пока же журналистов на пресс-конференции больше интересовала ситуация с Дмитрием Яшкиным. Гатиятулин подтвердил его отстранение по дисциплинарным причинам. Тренер намекнул — если бы нападающий не опоздал, то должен был выйти с «Автомобилистом» вместо Денисенко.

При этом существует мысль, что Яшкина можно было бы обменять в другой клуб до дедлайна. Трансферное окно в КХЛ открыто еще около месяца, но у «Ак Барса» нет свободного места под потолком зарплат. С учетом того, что Яшкин получает чуть ли не больше всех, то слухи про обмен понятны. Однако Гатиятулин ушел от ответа, рассматривается ли такой вариант в отношении бывшего капитана «барсов».

— Ничего нового не скажу, Дмитрий — один из лидеров нашей команды, мы знаем его сильные стороны. При выборе состава принимаем не эмоциональные решения. Перед дедлайном ходит много слухов по поводу обменов, не все они реальные. Да, нам необходимы усиления, но это не говорит о том, что мы будем делать обмены ради обменов. Рассматриваем только реальные усиления для команды, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы:

1:0 — Галимов (Миллер, Барабанов, 15:28);

2:0 — Хмелевский (Бровкин, Кателевский, 16:57);

3:0 — Барабанов (Галимов, Сафонов, 26:52);

4:0 — Денисенко (Терехов, Лучевников, 44:12);

5:0 — Фисенко (Денисенко, Лучевников, 44:41).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 января в Казани с омским «Авангардом» в 17:00 по московскому времени. С одной стороны, интересно, сыграет ли Яшкин, а с другой, хочется оценить силу команды, которая настолько цельно выглядела с «Автомобилистом». Дилемму придется решать уже Гатиятулину.