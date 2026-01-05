Небензя об операции в Венесуэле: «Нельзя позволить США утвердиться в роли судьи»

Москва осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы и считает это разбоем

Москва осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы и считает это разбоем, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза.

— Начало нового года повергло в шок всех тех в мире, кто возлагал надежду на то, что уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других государств, а также опора на дипломатию и поиск компромиссов станут ключевыми принципами работы новой американской администрации. <...> Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий, — сказал он.



Небензя подчеркнул, что Россия выступает за немедленное освобождение Николаса Мадуро и его жены. «Нельзя позволить США утвердиться в роли судьи», — добавил он. Постпред России при ООН выразил надежду, что «международный разбой» со стороны Вашингтона получил объективную и всестороннюю оценку.



При проведении операции США не соблюдали нормы международного права, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, 3 января авиация США нанесла серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. В стране ввели режим ЧС. Позднее Дональд Трамп заявил, что Николаса Мадуро задержали и вывезли из Венесуэлы. Сегодня он предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке.

Галия Гарифуллина