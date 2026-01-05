Одиссея, жесткий ромком, робинзонада в космосе, игры на выживание и дьявол в юбке

Что смотреть в 2026-м: «Реальное время» составило список фильмов, которые выйдут в этом году и сняты на основе книг

В этом году нас ждет много громких премьер — «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом, «Одиссея» от Кристофера Нолана, «Грозовой перевал» с Марго Робби, «Дюна: Часть третья» с Тимоти Шаламе, «Хроники Нарнии» от Греты Гервиг, а также новый фильм из цикла о «Голодных играх» со звездным составом и продолжение истории о тиране внутри модной индустрии «Дьявол носит Prada 2» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. А еще будет много экранизации классических и романтических произведений. Подробности — в материале литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.

Эмили Генри. «Отпуск на двоих», АСТ (416 стр., 18+)

Роман вышел в 2021 году и быстро стал одним из главных хитов новой волны романтической прозы. Больше года в списке бестселлеров New York Times, победа на Goodreads Choice и статус «книги для отпуска». История простая по форме и выверенная по конструкции: два лучших друга, 10 лет летних поездок, одна ссора, после которой все ломается. Поппи — тревожная, эмоциональная, живет дорогами и случайными решениями. Алекс — интроверт, учитель, фанат планов и стабильности. Текст собран из настоящего отпуска и флешбэков прошлых путешествий — от дешевых студенческих поездок до «взрослого» комфорта. Ключевой конфликт романа происходит не из-за измены или предательства, а из-за неверно понятого поцелуя. Генри строит сюжет вокруг недосказанности, а не драмы ради драмы.

Экранизацию запускает Netflix вместе со студией 3000 Pictures. Режиссер — Бретт Хейли, сценарий адаптирует Юлин Куанг. В главных ролях Эмили Бейдер и Том Блайт, которого зрители знают по приквелу «Голодных игр». Проект делает ставку на диалоги и ритм отношений, что логично для текста, где главное — разговоры, паузы и накопленные обиды. «Отпуск на двоих» — первая из пяти книг Эмили Генри, выбранных для экранизации, и именно по ней Netflix тестирует, можно ли превратить жанровый роман в устойчивую кинофраншизу.

Когда смотреть: 9 января

Александр Пушкин. «Сказка о царе Салтане», «Малыш» (36 стр., 0+)

Текст написан в 1831 году и опубликован в 1832-м. Пушкин взял народный сюжет об оклеветанной жене и чудесном сыне, сшил несколько фольклорных линий и превратил их в выстроенную историю: зависть, подлог, изгнание, остров, возврат. Все работает на ритм и повтор. Три сестры — три чуда — три отказа царя. Гвидон растет буквально за кадром, город возникает из ничего, а ключевой женский персонаж — Царевна-Лебедь — вообще авторское изобретение, не фольклор. При редактуре в первом издании по ошибке заменили сказочный «окиян» на «океан» — Пушкин потом отдельно исправлял эту потерю мифологического масштаба.

В 2026 году история возвращается уже как масштабное кинофэнтези. Фильм Сарика Андреасяна предполагает не пересказ, а визуальную сборку мира. Съемки шли почти год, в три этапа: от натуры в Геленджике до павильонов и специально построенного сказочного города площадью 6 тыс. квадратных метров. Для проекта сшили более 500 костюмов. Павел Прилучный играет Салтана, Лиза Моряк — царицу Аннушку, а Царевна-Лебедь, роль которой исполнит Алиса Кот, получает полноценную экранную биографию.

Когда смотреть: 12 февраля

Эмили Бронте. «Грозовой перевал», МИФ (416 стр., 18+)

«Грозовой перевал» вышел в декабре 1847 года под мужским псевдонимом Эллис Белл и сразу вызвал раздражение критиков. Слишком жестко, слишком зло, слишком много насилия и классовой ярости. Роман построен как история внутри истории: лондонский арендатор Локвуд слышит от экономки Нелли хронику распада двух семейств — Эрншо и Линтонов — и взлета Хитклиффа, найденыша, превратившего личную обиду в стратегию мести. Любовь здесь не спасает, а калечит. Деньги, наследство, браки по расчету. Кстати, второе издание 1850 года редактировала Шарлотта Бронте. Она сгладила диалекты и пунктуацию уже после смерти Эмили, фактически «причесав» текст для широкой публики.

В 2026 году роман снова выходит на большой экран в версии Эмеральд Феннелл. Главные роли играют Марго Робби и Джейкоб Элорди. Проект принципиально создан под прокат: Netflix предлагал больше денег, но проиграл из-за отсутствия широкого релиза. Феннелл сама написала сценарий и, судя по ее предыдущим фильмам, будет резать сюжет до нервного остова: власть, унижение, зависимость, контроль.

Когда смотреть: 14 февраля

Анна Джейн. «Твое сердце будет разбито», Clever (544 стр., 16+)

История Полины, новой девочки в школе, и Барса, местного бунтаря с репутацией, строится на простом, но цепком крючке: фиктивные отношения как способ выживания. Он объявляет ее своей девушкой, чтобы остановить травлю. Она соглашается, потому что выбора нет. Дальше — игра, контроль, сближение и вопрос, который вынесен в название и отрабатывается по ходу сюжета. Дилогия «Твое сердце будет разбито» собрала более 6,5 млн прочтений, а сама Анна Джейн — самый издаваемый автор 2024 года.

Производство экранизации ведут START и Свердловская киностудия при поддержке Фонда кино, режиссер — Михаил Вайнберг. Главные роли исполняют Вероника Журавлева и Даниэль Вегас. Кастинг шел с участием читателей: фанаты не только влияли на выбор актеров, но и попали в массовку через открытый конкурс — подали более 5 400 заявок. Съемки разделили между Москвой и Екатеринбургом, школьные сцены и гонки снимали отдельно. Фильм сохраняет ключевую механику книги — «отношения как сделка», но усиливает конфликт с семьей и окружением.

Когда смотреть: 5 марта

Колин Гувер. «Напоминание о нем», «Эксмо» (416 стр., 18+)

Роман вышел в 2022 году и быстро закрепил статус Гувер как главного автора эмоционального мейнстрима. «Напоминание о нем» — история про репутацию, чувство вины и цену ошибки. Кенна Роуэн отсидела пять лет за трагическую аварию, вернулась в родной город и пытается увидеть дочь, которую ни разу не держала на руках. Город против нее, семья погибшего — тем более. Единственный, кто готов ее слушать, — Леджер, лучший друг погибшего и человек, которому доверяют ребенка. Интересный прием книги — письма Кенны к умершему возлюбленному: через них Гувер постепенно ломает однозначное «виновата», не отменяя фактов. При всей репутации «романтического автора» Гувер здесь выстраивает сюжет вокруг материнства, утраты и социального суда. Именно этот роман стал одним из самых обсуждаемых у писательницы вне TikTok-формата.

Режиссер экранизации — Ванесса Касвилл, сценарий написала сама Колин Гувер вместе с Лорен Левин. Кенну играет Майка Монро, Леджера — Тайрик Уизерс, родителей погибшего — Лорен Грэм и Брэдли Уитфорд. Фильм делает акцент на конфликте интересов: кто имеет право на ребенка и можно ли начать жизнь заново, если все против. Фильм сняли в Канаде всего за два месяца.

Когда смотреть: 13 марта

Энди Вейер. «Проект «Аве Мария», АСТ (576 стр., 16+)

Третий роман Энди Вейера вышел в 2021 году — уже после «Марсианина» и «Артемиды» — и сразу закрепил за автором статус главного популяризатора «жесткой» научной фантастики. История создания книги сама по себе показательна: ключевую идею Вейер вынул из заброшенного романа Zhek, который он однажды честно признал «плохим», и пересобрал в новую конструкцию. В центре сюжета — школьный учитель и бывший ученый Райланд Грейс, который просыпается один на межзвездном корабле и постепенно вспоминает, как Земля отправила его в систему Тау Кита спасать Солнце от астрофагов — микроорганизмов, пожирающих энергию звезд. Это робинзонада, триллер и производственный роман в одном лице: задачи, расчеты, эксперименты, провалы. И неожиданный союз с инопланетным инженером Рокки — первым внеземным разумом в прозе Вейера.

Экранизацией занимаются Фил Лорд и Кристофер Миллер, сценарий написал Дрю Годдард, уже работавший с Вейером, главную роль играет Райан Гослинг, который заодно выступает продюсером. MGM купила права еще в 2020 году за $3 млн, съемки прошли в Великобритании и завершились осенью 2024-го. В касте — Сандра Хюллер в роли жесткой управленки Евы Стратт и Милана Вайнтруб в роли одной из астронавток миссии. Музыку написал Дэниел Пембертон. Создатели фильма делают ставку не на философию, а на масштаб, ритм и визуальную ясность. Если экранизация сохранит темп книги и ее инженерную логику, у «Аве Марии» есть все шансы стать главным умным блокбастером 2026 года.

Когда смотреть: 20 марта

Лорен Вайсбергер. «Дьявол носит Prada», АСТ (448 стр., 16+)

Роман вышел в 2003 году и сразу стал хитом — шесть месяцев в списке бестселлеров New York Times и мгновенный эффект узнавания. Вайсбергер писала его по свежим следам своей работы ассистенткой у Анны Винтур в американском Vogue: книга задумана как roman à clef, где модная индустрия показана без глянца и с внутренней кухни. Сама Вайсбергер не раз подчеркивала, что Миранда — не портрет Анны Винтур, а собирательный образ первых рабочих кошмаров, просто собранных в одном кабинете. Сюжет предельно прикладной. Выпускница Брауна Андреа Сакс устраивается младшей помощницей к главному редактору журнала Runway Миранде Пристли — женщине, ради работы на которую «миллион девушек убили бы». Дальше — режим постоянного аврала, унизительные поручения, разрушенные отношения и карьерная сделка с собственной совестью.

В 2026 году история снова вернется на экран, но уже в формате продолжения. Режиссер и сценарист фильма «Дьявол носит Prada 2» останутся прежними — Дэвид Френкель и Алин Брош Маккенна. Ключевой актерский состав тоже: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи. Основа — книга «Дьявол носит Prada 2», но фокус смещается: Миранда Пристли сталкивается с кризисом печатных медиа и падением прежнего влияния. Проект долго считался невозможным — Стрип не хотела сиквел, Хэтэуэй соглашалась только на «что-то другое». В итоге студия сделала ставку на актуальную тему трансформации индустрии. И это редкий случай, когда продолжение обещает быть не просто фан-сервисом, а разговором о власти, статусе и выживании брендов в новой реальности.

Когда смотреть: 1 мая

Гомер. «Одиссея», «Носорог», Jaromir Hladik press (464 стр., 16+)

Тексту почти три тысячи лет, но он до сих пор работает как четко собранный приключенческий сериал. «Одиссея» создавалась в VIII веке до н. э. как устный эпос, позже записанный гекзаметром и уже в эллинистическую эпоху разрезанный на 24 песни — по числу букв греческого алфавита. Сюжет известен, но устроен хитро: 10 лет странствий Одиссея после Троянской войны, рассказанных задним числом за несколько дней пира, и параллельная линия Пенелопы и Телемаха на Итаке. Циклопы, сирены, Кирка, Аид, переодевание в нищего и финальная зачистка женихов. Все события поэмы укладываются примерно в сорок дней, а основная драма — всего в девять, остальное добирается за счет флешбэков. По сути, это древний блокбастер с идеально выстроенной структурой.

В 2026 году «Одиссею» экранизирует Кристофер Нолан. И это уже дорогой индустриальный проект. Бюджет — около $250 млн, главную роль играет Мэтт Деймон. Это самый дорогой фильм в карьере Нолана и первый, полностью снятый на IMAX-камеры с 70-мм пленкой. Съемки прошли в Греции, Италии, Марокко, Исландии, Шотландии и пустыне Западной Сахары — география буквально повторяет маршрут героя. В касте — Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Лупита Нионго, Шарлиз Терон. Нолан называет фильм «мифическим эпическим боевиком» и сознательно держит сюжет в секрете, делая ставку на масштаб и эффект присутствия.

Когда смотреть: 17 июля

Джейн Остин. «Чувство и чувствительность», МИФ (416 стр., 16+)

Роман Джейн Остин вышел в 1811 году под псевдонимом «Одна леди». По сюжету после смерти отца семья Дэшвуд теряет имение и деньги, а вместе с ними социальную устойчивость. Две старшие сестры идут разными маршрутами. Элинор действует через расчет, терпение и самоконтроль. Марианна — через импульс, влюбленность и громкие жесты. В итоге обе платят за свой выбор: одна — молчаливой болью, другая — публичным унижением. Остин переписывала роман много лет, а изначально он был эпистолярным. В печатной версии от писем осталась только логика: все построено на недоговоренностях, слухах и ошибочных ожиданиях. Деньги, наследство и брачные стратегии здесь важнее романтики. И именно поэтому книга до сих пор читается как трезвый разбор брачного рынка.

В 2026 году роман снова выйдет на экран — в версии Джорджии Окли. В центре — не «женский роман», а история финансового давления и эмоционального выгорания. Элинор играет Дейзи Эдгар-Джонс, Марианну — Эсме Крид-Майлз. Сценарий написала Диана Рид — автор, которая работает с темой выбора и самоцензуры. Ставка сделана на умную, массовую, но не стерильную адаптацию. Съемки прошли в Великобритании летом 2025 года.

Когда смотреть: 11 сентября

Гастон Леру. «Призрак оперы», МИФ (416 стр., 16+)

Роман Гастона Леру выходил серией газетных публикаций в 1909—1910 годах. Парижская опера, падающие люстры, тайные ходы, исчезающие люди, слухи о Призраке, который требует деньги и контроль над театром. В центре — любовный треугольник: юная певица Кристина Даэ, виконт Рауль и Эрик, гениальный инженер и композитор с изуродованным лицом, скрывающийся под сценой. Леру смешал детектив, готику и мелодраму, а заодно зафиксировал миф о подземном «озере» Оперы Гарнье — реальном резервуаре воды, который существует до сих пор. Книга быстро стала международным хитом, получила десятки адаптаций и один из самых долгоиграющих мюзиклов в истории Бродвея.

В 2026 году выходит новая французская версия. Режиссер Александр Кастаньетти переосмысливает сюжет в духе «Сумерек»: меньше пыли, больше подростковой драмы и визуального драйва. Главную героиню теперь зовут Анастасия — 18-летняя балерина, которую играет Дева Кассель. Призрака и ключевых персонажей воплощают Ромен Дюрис и артисты Парижской оперы. Съемки проходят прямо в Опере Гарнье — на сцене, в закулисье и в подземных залах с тем самым «озером». Музыку пишет Дан Леви, хореографию ставит Марион Мотен, работавшая с Мадонной и Дуа Липой.

Когда смотреть: 23 сентября

Колин Гувер. «Тайный дневник Верити», «Эксмо» (384 стр., 18+)

«Тайный дневник Верити» — редкий случай, когда автор массовых романов резко меняет жанр и выигрывает. Книга вышла в 2018 году как самиздат и взлетела за счет «сарафанного радио». До переиздания крупным издателем книга уже стала хитом, а позже получила премии как «самый переворачиваемый» роман. В этой книге Гувер ушла от привычной романтики в жесткий психологический триллер. Писательница Лоуэн соглашается дописать бестселлер за Верити Кроуфорд, прикованную к постели после аварии, и находит рукопись, которая превращает семейную драму в кошмар. Манипуляции, ненадежный рассказчик, текст внутри текста и финал, который ломает доверие ко всему прочитанному.

В экранизации Верити играет Энн Хэтэуэй, Лоуэн — Дакота Джонсон, Джереми — Джош Хартнетт. Режиссер — Майкл Шоуолтер, сценарий написал Ник Антоска — специалист по тревожным, медленно закручивающимся историям. Фильм выпускает Amazon MGM Studios, съемки проходили в Нью-Йорке и закончились весной 2025 года. Экранизация обещает сохранить ключевую интригу книги — вопрос, где правда и была ли она вообще. Для стриминговой эпохи это идеальный продукт: камерный триллер, звездный каст и сюжет, который провоцирует обсуждения и споры сразу после финальных титров.

Когда смотреть: 2 октября

Сьюзен Коллинз. «Рассвет жатвы», АСТ (384 стр., 18+)

Вышедший в марте 2025 года «Рассвет жатвы» — второй приквел «Голодных игр» и самый коммерчески успешный старт во всей серии: более 1,5 млн проданных экземпляров за первую неделю. Коллинз возвращает читателя на 24 года назад — к 50-м Играм, тем самым «юбилейным», где трибутов вдвое больше, а правил еще меньше. В центре — Хеймитч Эбернети, будущий циничный наставник, тогда шестнадцатилетний подросток из Дистрикта 12. Это самая политически жесткая книга цикла: пропаганда, монтаж реальности, управляемое насилие, показательная «игра в выбор». Отправной точкой для романа стали идеи философа Дэвида Юма о «покорности большинства меньшинству» — именно отсюда название и ключевой конфликт между смирением и отказом подчиняться.

Экранизация станет шестым фильмом франшизы. Режиссер — Фрэнсис Лоуренс, сценарий написал Билли Рэй. Молодого Хеймитча играет Джозеф Зада, в касте — Рэйф Файнс, Гленн Клоуз, Эль Фэннинг, Киран Калкин, Джесси Племонс. Фильм одновременно приквел и мост между эпохами. Съемки прошли в Испании и Германии. Любопытная деталь: тизер выпустили ровно за год до премьеры, еще до окончания съемок.

Когда смотреть: 20 ноября

Клайв С. Льюис. «Племянник чародея», «Эксмо» (160 стр., 6+)

Опубликованный в 1955 году «Племянник чародея» — шестая книга «Хроник Нарнии», но первая по внутренней хронологии. Это технический фундамент всей серии. Здесь Льюис объясняет, откуда взялась Нарния, как появилась Белая Колдунья и почему платяной шкаф вообще работает так, как он работает. Сюжет собран как цепочка причин и последствий: Лондон на рубеже веков, больная мать, эксцентричный дядя-чародей, магические кольца, Лес-между-мирами и ошибка, которая выпускает в мир Джадис — последнюю правительницу погибшего Чарна. Кстати, имя Джадис происходит от персидского слова «ведьма», а сам роман был задуман как ответ критикам, которым казалась слишком «сказочной» первая Нарния. Льюис делает ставку не на уют, а на логику мифа: зло приходит случайно, но расплачиваться за него приходится долго.

В 2026 году «Племянник чародея» откроет новый экранный цикл Нарнии — и это ключевое решение Netflix. Фильм написала и сняла Грета Гервиг, для которой это первый большой фэнтези-проект после «Барби». В роли Джадис — Эмма Маки, Аслана озвучивает Мерил Стрип, в касте также Дэниел Крейг и Кэри Маллиган. Съемки в Лондоне и на студии Шеппертон, оператор Шеймас Макгарви, эксклюзивный прокат на тысяче IMAX-экранов перед выходом на стриминг. Фильм выйдет сначала в кино, а уже потом на Netflix — редкий для платформы шаг.

Когда смотреть: 26 ноября

Фрэнк Герберт. «Мессия Дюны», АСТ (720 стр., 16+)

«Мессия Дюны» вышел в 1969 году, всего через четыре года после первой «Дюны». Герберт сознательно сломал образ героя-победителя: Пол Атрейдес уже 12 лет, как император, за его именем — религиозный джихад и десятки миллиардов жертв, а впереди — только плохие варианты. Роман короткий, плотный и злой. Заговор Бене Гессерит, Тлейлаксу и Космической гильдии, воскрешенный Дункан Айдахо, слепой пророк у власти и человек, который видит будущее, но не может его отменить. Кстати, части «Мессии Дюны» были написаны еще до завершения первой «Дюны». Герберт изначально задумывал эту историю как антигероическую инверсию, а не триумф. Сам автор говорил, что если «Дюна» — это мелодия, то «Мессия» — ее искажение.

В кино «Мессия Дюны» станет фильмом «Дюна: Часть третья» — финалом трилогии Дени Вильнёва. Тимоти Шаламе возвращается к роли Пола, Зендея — Чани, Флоренс Пью — Ирулан, Аня Тейлор-Джой — Алия, Роберт Паттинсон играет Скайтейла, а Джейсон Момоа — гхолу Дункана Айдахо. Вильнёв говорит, что этот фильм — предупреждение, а не миф о спасителе. Сюжет смещен от войны к последствиям власти, фанатизма и предсказуемости будущего. Режиссер считает «Мессию Дюны» своей последней работой во вселенной Герберта. Дальше, по его словам, начинаются слишком эзотерические территории.

Когда смотреть: 18 декабря

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».