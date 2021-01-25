В Татарстане приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту Покровское — Красный Ключ
В Татарстане временно приостановили работу ледовой переправы между Елабужским и Нижнекамским районами по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.
Движение на переправе через Каму приостановлено с 14.00 25 января. Это связано с потеплением. О возобновлении работы ледовой переправы сообщат дополнительно.
Напомним, переправу по маршруту Покровское — Красный Ключ открыли 17 декабря. Ее протяженность составила 700 метров.ОбществоАвто Татарстан
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