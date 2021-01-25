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В Татарстане приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту Покровское — Красный Ключ

15:06, 25.01.2021
В Татарстане приостановили работу ледовой переправы через Каму по маршруту Покровское — Красный Ключ
Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

В Татарстане временно приостановили работу ледовой переправы между Елабужским и Нижнекамским районами по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Движение на переправе через Каму приостановлено с 14.00 25 января. Это связано с потеплением. О возобновлении работы ледовой переправы сообщат дополнительно.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

Напомним, переправу по маршруту Покровское — Красный Ключ открыли 17 декабря. Ее протяженность составила 700 метров.

ОбществоАвто Татарстан
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