Власти Челнов бесплатно передали КАМАЗу земли города на 200 млн рублей

Власти Набережных Челнов передали ПАО «КАМАЗ» около 12 га земли недалеко от НТЦ. Стоимость участка оценивается в 200 млн рублей.

Начальник управления земельно-имущественных отношений Ленар Гизатуллин рассказал, что земли расположены на пересечении первой и второй автодорог, в районе камазовского НТЦ.

«Мы попросили добровольно вернуть участок известного в городе предпринимателя. Он его вернул, и мы без копейки денег передали нашему родному КАМАЗу под полигон», — приводит chelny-biz.ru слова мэра города Наиля Магдеева.

Он добавил, что администрация передала предприятию этот участок безвозмездно, «понимая, что он решает важные стратегические задачи для страны, республики и города».