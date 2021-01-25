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Прокуратура Казани проверит работу УК после травмирования людей из-за падения сосулек и схода снега с крыш

15:18, 25.01.2021
Прокуратура Казани проверит работу УК после травмирования людей из-за падения сосулек и схода снега с крыш
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Казани проверит работу управляющих компаний города после случаев травмирования людей из-за падения сосулек и схода снега с крыш, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Он добавил, что УК или собственники административных зданий обязаны своевременно перекрывать опасные участки и обеспечивать очистку крыш от снега и наледи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«По закону все это вопросы местного значения, поэтому должен быть обеспечен соответствующий контроль со стороны муниципальных органов власти», — отметил Галиев.

Напомним, в Казани за воскресенье, 24 января, из-за схода льда и снега с крыш домов пострадали три человека, в том числе 17-летний подросток.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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