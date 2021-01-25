Суд в Челнах оштрафовал организатора акции в поддержку Навального на 25 тысяч рублей

Набережночелнинский горсуд оштрафовал пятерых человек за акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Организатором признан один из них, он должен заплатить 25 тысяч рублей.

Еще четверо получили штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Все они привлечены к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее сообщалось, что за участие в аналогичной акции в Казани оштрафованы уже 144 человека. Было наложено 143 штрафа, а еще одно дело прекращено за отсутствием состава правонарушения.