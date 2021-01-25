Казанцы рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы быть счастливым

Жители Казани рассказали, какой должна быть зарплата, чтобы чувствовать себя счастливым, — она должна составлять 158 тыс. рублей. Об этом сообщили «Реальному времени» в сервисе по поиску работы SuperJob.



Казанцы по запросу заняли пятое место, уступив Москве — запросы жителей в среднем составляют 220 тыс. рублей, Владивостоку (200 тыс. рублей), Ростову-на-Дону (190 тыс. рублей) и Петербургу (176 тыс. рублей).

В среднем россиянину для счастья необходимо получать 166 тыс. рублей в месяц. При этом запросы мужчин выше на 28%, чем у женщин — 187 и 146 тыс. рублей соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о лучших вакансиях января 2021 года в Казани.

Маргарита Головатенко