Главу штаба Навального в Казани Олега Емельянова арестовали на 10 суток

Главу штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Казани Олега Емельянова арестовали на 10 суток. Вахитовский районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Вахитовский суд в прошедшие выходные рассмотрел 144 административных дела в отношении участников несогласованной акции в поддержку Навального. Наложено 143 штрафа, одно дело прекращено за отсутствием состава правонарушения.



В Челнах суд оштрафовал организатора акции в поддержку Навального на 25 тысяч рублей.