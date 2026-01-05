Новости общества

16:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам организации выплатили свыше 6,3 млн рублей долга

15:28, 05.01.2026

У ООО «Благоустройство» с августа по сентябрь образовалась задолженность перед 74 сотрудниками

В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам организации выплатили свыше 6,3 млн рублей долга
Фото: Артем Дергунов

В Татарстане ООО «Благоустройство» задолжало сотрудникам более 6,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

У организации с августа по сентябрь образовалась задолженность перед 74 работниками. Прокуратура Ютазинского района провела проверку соблюдения ею требований трудового законодательства и внесла представление директору фирмы, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате полностью погашена.

Напомним, в декабре в Казани прокуратура добилась погашения многомиллионной задолженности работникам. Общая сумма превысила 20 млн рублей.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем