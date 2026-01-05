«Чебурашка 2» стал лидером отечественного проката по кассовым сборам

«Чебурашка 2» стал лидером отечественного проката по кассовым сборам. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.

По состоянию на 5 января сборы превысили 2,8 млрд рублей. Фильм посмотрели более 5,2 млн человек.

Отметим, что к пятому дню проката сиквел обогнал первую часть по показателям за аналогичный период. В 2023 году «Чебурашка» заработал 2 млрд рублей к пятому дню проката.

Галия Гарифуллина