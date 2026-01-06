Агент тренера Артиги назвал позорным результат «Рубина» с Рахимовым

Селюк считает правильным решение об отставке рулевого казанцев

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал позорным результат «Рубина» в первой половине сезона. Команда Рашида Рахимова финишировала в декабре седьмой в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Селюк считает правильным решение об отставке главного тренера «Рубина». При этом увольнение Рахимова из казанского клуба еще не подтверждено.

— Отставка Рахимова — правильное решение. Седьмое–восьмое место — это ниша, которая ни за что не борется. Лучшие из худших и худшие из лучших — это болото. Когда у игрока вроде Даку зарплата почти три миллиона, постоянно быть на седьмом–восьмом месте — это позор, — сказал Селюк «Советскому спорту».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Селюк считается представителем испанского тренера Франка Артиги. Сообщалось, что испанец находится в числе кандидатов на замену Рахимова в «Рубине». Сейчас Артига возглавляет клуб «Петру Атлетику» из чемпионата Анголы.

Контракт Рахимова с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.

Зульфат Шафигуллин