Гидрометцентр РТ: слабоморозная погода в Татарстане сохранится до конца января

Гидрометцентр РТ выпустил обзор погоды на ближайшие дни. По предварительному прогнозу синоптиков, в Татарстане до конца января сохранится слабоморозная погода с небольшим снегом.

26 января, во вторник, республика попадет под влияние гребня антициклона: местами возможны слабые осадки (снег, мокрый снег) и туман. Ночью температура воздуха составит от -2 до -7˚С, днем от 0 до -5˚С. На дорогах сильная гололедица.



27 января, в среду, ночью существенных осадков в РТ не ожидается. Температура будет колебаться от -4 до -9 градусов, при прояснениях до -13˚С. Днем к Татарстану приблизится атмосферный фронт: местами возможен небольшой мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Днем температура составит -2..-7˚С. На дорогах сильная гололедица.

Фото: realnoevremya.ru



28 января, в четверг, ночью температура составит -4..-9˚С. Прогнозируется снег, мокрый снег и морось. Ветер усилится до 16 м/с, местами гололед. Днем в Татарстане преимущественно без осадков, температура будет колебаться от -2 до -7°С.



Также синоптики предупредили татарстанцев, что завтра в республике и в Казани ожидается туман и сильная гололедица на дорогах.

Татьяна Демина