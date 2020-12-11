Кабмин Татарстана выпустил новое постановление о «ковидных» выплатах врачам

Кабмин Татарстана утвердил постановление, определяющее порядок выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября.

Согласно документу, выплаты устанавливаются за фактически отработанное время. Врачам и младшему медперсоналу за оказание скорой медпомощи ковидным пациентам будут выплачивать 494, 246 и 186 рублей за смену соответственно. Диспетчерам будут начислять 124 рубля за смену. Водителям скорой помощи — 186 рублей.

За работу в стационарах врачи будут дополнительно получать 618 рублей за смену, средний медперсонал — 308 рублей и младший — 186 рублей.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Врачам и медперсоналу с высшим образованием доплаты за первичную медпомощь — составят 494 рубля. Средний и младший медперсонал смогут рассчитывать на 246 и 124 рубля соответственно.

Аналогичные выплаты предусмотрены и для сотрудников патологоанатомических отделений, для контактирующих с больными медработников.

Напомним, российское правительство уже продлило до конца следующего года постановление о «ковидных» выплатах врачам.