СМИ: смертник взорвал бомбу возле управления ФСБ в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии около здания управления ФСБ произошел взрыв. По предварительной информации, его совершил смертник. Он погиб.

В результате инцидента ранены один сотрудник спецслужбы и одно гражданское лицо. Место происшествия оцепили, туда следуют оперативные и следственные службы, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

По данным другого источника информагентства, взрыв произошел в селе Учкекен. Рассматриваются различные версии случившегося.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к одной из экстремистских группировок. По данным собеседника «Интерфакса», перед взрывом неизвестный подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар».

В конце ноября ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Московском регионе, которые готовили члены запрещенной в России ячейки террористической организации «Исламское государство».



Татьяна Леухина