В Татарстане подтвердились еще три смерти от коронавируса
В Татарстане официально зарегистрирована уже 161 смерть от коронавируса. За последние сутки подтвердились еще три летальных случая.
Три женщины 1925, 1941 и 1951 годов рождения умерли в результате COVID-19, сообщает татарстанский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Отмечается, что причины смерти были подтверждены патологоанатомической экспертизой.
Напомним, с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 11 323 случая COVID-19. За сутки подтвердилось заражение еще 94 человек.Аналитика Татарстан
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