В Татарстане подтвердились еще три смерти от коронавируса

В Татарстане официально зарегистрирована уже 161 смерть от коронавируса. За последние сутки подтвердились еще три летальных случая.

Три женщины 1925, 1941 и 1951 годов рождения умерли в результате COVID-19, сообщает татарстанский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что причины смерти были подтверждены патологоанатомической экспертизой.

Напомним, с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 11 323 случая COVID-19. За сутки подтвердилось заражение еще 94 человек.