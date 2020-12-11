При взрыве у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии пострадали шесть силовиков

В Карачаево-Черкесии при взрыве у здания управления ФСБ пострадали шесть силовиков. Они получили легкие травмы.

Злоумышленник взорвал себя при попытке задержания. Боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия, рассказали «РИА Новости» в Национальном антитеррористическом комитете.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным СМИ, взрыв возле здания управления ФСБ совершил смертник, который мог принадлежать к одной из экстремистских группировок. Перед взрывом неизвестный подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах акбар», рассказали информированные источники.



Татьяна Леухина