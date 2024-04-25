День в истории 25 апреля: открылась Шамовская больница, первая казнь на гильотине, Российский венчурный форум
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 25 апреля 2024 года
25 апреля в Казани пройдет XVIII Российский венчурный форум на тему «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Сегодня отмечаются международные дни ДНК и делегата. 31 год назад в России прошел референдум о доверии президенту страны Борису Ельцину, 70 лет назад в США произвели первые солнечные батареи, 71 год назад родился депутат Госдумы от Татарстана Тимур Акулов, 79 лет назад был согласован Устав ООН, 114 лет назад открылась Казанская городская больница имени Шамова, 232 года назад во Франции прошла первая казнь на гильотине. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В МВЦ «Казань Экспо» пройдет XVIII Российский венчурный форум на тему «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций».
- В КРК «Пирамида» состоится гала-концерт XXIV ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». На нем ожидают раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- «Единая лига ВТБ»: казанский УНИКС сыграет против «Самары».
Кто родился: Аль Пачино и Владимир Жириновский
- 1874 — итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, нобелевский лауреат Гульельмо Маркони (скончался 20 июля 1937 года).
- 1883 — советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза Семен Буденный (скончался 26 октября 1973 года).
- 1875 — флейтист, музыкальный фольклорист Мансур Султанов (скончался 19 декабря 1919 года). Среди татар и башкир считается одним из первых профессиональных музыкантов и первым дипломированным флейтистом.
- 1900 — швейцарский физик, один из создателей квантовой механики, нобелевский лауреат Вольфганг Паули (скончался 15 декабря 1958 года).
- 1907 — советский композитор-песенник, народный артист СССР Василий Соловьев-Седой (скончался 2 декабря 1979 года). Автор таких песен, как «Играй, мой баян», «Соловьи», «Перелетные птицы», «Подмосковные вечера».
- 1928 — советский и российский актер, народный артист СССР Юрий Яковлев (скончался 30 ноября 2013 года). Среди наиболее любимых зрителями фильмов с его участием: «Анна Каренина», «Карнавал», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кин-дза-дза», «Ловушка для одинокого мужчины».
- 1940 — американский актер, обладатель премии «Оскар» Аль Пачино. Наиболее известен по таким картинам, как «Крестный отец», «Крестный отец II», «Лицо со шрамом», «Запах женщины», «Схватка», «Адвокат дьявола».
- 1946 — советский и российский политик Владимир Жириновский (скончался 6 апреля 2022 года). Рекордное число раз участвовал в президентских выборах в России: в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годах. Был председателем ЛДПР с 1992 по 2022 год.
- 1946 — диктор казанского телевидения, автор и ведущая порядка тысячи программ Лия Загидуллина.
- 1952 — советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Десятикратный чемпион мира, обладатель Кубка вызова и Кубка Канады. Играл за ЦСКА с 1969 по 1984 год.
- 1953 — депутат Госдумы от Татарстана Тимур Акулов (скончался 2 мая 2018 года). В 1991 году был назначен советником президента Татарстана по международным вопросам. С марта 2010 года Акулов был директором Департамента внешних связей президента республики, с марта 2011 — помощником по международным вопросам. В июне 2012 года был избран депутатом Госдумы.
- 1963 — директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.
- 1983 — генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.
Кто скончался: создатель шкалы Цельсия и Петр Врангель
- 1737 — сподвижник Петра I князь Дмитрий Голицын (родился 13 июля 1665 года).
- 1744 — шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий (родился 27 ноября 1701 года). Его именем названа температурная шкала.
- 1928 — один из руководителей Белого движения в 1918—1920 годах Петр Врангель (родился 27 августа 1878 года).
- 1943 — советский режиссер, театральный деятель Владимир Немирович-Данченко (родился 23 декабря 1858 года). В 1898 году с Константином Станиславским основал Московский художественный театр (МХАТ).
Праздники: день дочери и ДНК
- День дочери. Неофициальный праздник призван напомнить о проблемах девочек-подростков.
- Международный день ДНК. Отмечается в США с 2003 года, в Европе — с 2008-го. Россия присоединилась к празднованию в 2009 году. Дата выбрана в честь публикации результатов исследования структуры молекулы ДНК в журнале Nature в 1953 году.
- Международный день делегата. Учрежден ООН в апреле 2019 года.
- Всемирный день борьбы против малярии. Утвержден ВОЗ в мае 2007 года и посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии.
- День чувашского языка. Установлен Чувашией 9 апреля 1992 года. Дата приурочена ко дню рождения основоположника новой чувашской письменности Ивана Яковлева.
- Международный день девушек в ИКТ. Инициирован Международным союзом электросвязи. Целью организаторов праздника стало привлечение внимания к проблемам гендерного равенства в области ИКТ.
- Всемирный день пингвинов. Неофициальный праздник.
События в истории: учреждение Русского музея и Международного суда ООН
- 1792 — в Париже прошла первая казнь на гильотине. Голову отрубили вору и убийце Николя Пелетье.
- 1895 — был подписан указ об учреждении в Санкт-Петербурге «Русского музея императора Александра III» (ныне это Государственный Русский музей). Сегодня коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов.
- 1901 — в Нью-Йорке были введены первые в мире автомобильные номера.
- 1910 — открылась Казанская городская больница имени Шамова. Она была построена на средства известного в городе купца, старообрядца Якова Шамова. В настоящее время в здании расположился отель Kazan Palace by Tasigo.
- 1931 — немецкий конструктор автомобилей Фердинанд Порше основал компанию Porsche.
- 1934 — было принято постановление о переводе Академии наук СССР из Ленинграда в Москву.
- 1945 — состоялась историческая встреча советских и американских военных на реке Эльбе. Тогда объединились войска 1-го Украинского фронта СССР и 1-й армии США. В результате остатки вооруженных сил Германии удалось расколоть на две части — северную и южную, что существенно их ослабило.
- 1945 — началась Сан-Францисская конференция ООН, которая завершилась на следующий день, 26 апреля. На ней присутствовали делегаты пятидесяти стран. Участники конференции согласовали Устав ООН и учредили Международный суд ООН.
- 1951 — над Ки-Уэстом во Флориде столкнулись в полете самолеты Douglas DC-4 национальной авиакомпании Кубы и Beechcraft SNB-1 Cansan ВМС США. Оба самолета затонули. Погибли 43 человека.
- 1954 — в США были созданы первые солнечные батареи. Их изобрели специалисты компании Bell Laboratories.
- 1974 — в Португалии произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут диктаторский режим «Нового государства» и страна взяла курс на демократизацию.
- 1993 — прошел Всероссийский референдум, по итогам которого первый президент России Борис Ельцин отстранил от должности вице-президента Александра Руцкого и начал готовить проект новой Конституции.
- 2005 — Болгария и Румыния вступили в Европейский союз.
- 2007 — прошли похороны первого президента России Бориса Ельцина.
- 2016 — одной из улиц в микрорайоне «Салават купере» было присвоено имя бывшего гендиректора «Казаньоргсинтеза» Наиля Юсупова.
- 2017 — Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев получил звание Героя Труда Российской Федерации.
- 2017 — президент России Владимир Путин запустил первое в России производство корабельных газотурбинных двигателей.
- 2022 — основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил соцсеть Twitter за $44 миллиарда. Позже он переименовал ее в X.
- 2023 — в Казани увековечили память бывшего советника президента Татарстана и депутата Госдумы Тимура Акулова. Мемориальная доска, посвященная ему, появилась на фасаде здания на ул. Чехова, 35.