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В Татарстане открыли после реставрации старейшую мечеть в республике

14:07, 11.12.2020
В Татарстане открыли после реставрации старейшую мечеть в республике
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

В пятницу в селе Нижняя Береске Атнинского района Татарстана после реставрации открылась старейшая в республике мечеть. Она была построена в 1769 году.

В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

В пресс-службе президента РТ рассказали, что мечеть строилась на деньги купца Ибрагима Бурнаева. Для получения разрешения он лично обращался к Екатерине II. Храм считается первой кирпичной мечетью Заказанья.

Общество Татарстан
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