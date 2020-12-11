В Татарстане открыли после реставрации старейшую мечеть в республике

В пятницу в селе Нижняя Береске Атнинского района Татарстана после реставрации открылась старейшая в республике мечеть. Она была построена в 1769 году.

В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

В пресс-службе президента РТ рассказали, что мечеть строилась на деньги купца Ибрагима Бурнаева. Для получения разрешения он лично обращался к Екатерине II. Храм считается первой кирпичной мечетью Заказанья.