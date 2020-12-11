В Госсовете Татарстана вновь объявили войну пивным в жилых домах
Набережные Челны страдают от «разливух», а депутаты боятся сокращения налоговых поступлений в бюджет
Заместитель начальника административной и судебной практики Госалкогольинспекции Татарстана Ильяс Жамалетдинов предложил депутатам Госсовета урегулировать право работать точкам по розливу пива в жилых домах, пристроях и зданиях, размещенных во дворах домов. Он считает, подобные «разливухи» концентрируют вокруг себя асоциальные личности, чем причиняют неудобства местным жителям. Подобные правила, отмечает спикер, действуют в Тульской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.
«Широкое распространение приобретает реализация пива в розлив с размещением в многоквартирных домах. Есть дома, в которых два и более [предприятия]. Это всякие «ВоблаBeer» и «Пивоман», — уверен он.
При этом у инспекции нет точного количества МКД, в которых функционируют подобные точки «пива в розлив». Сам Жамалетдинов отмечает, что, по оценкам ведомства, каждый третий ИП, занимающийся этим видом бизнеса, размещает его в МКД.
Однако установление полного запрета на продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах является чрезмерным, уверен Жамалетдинов. При этом, с его слов, за неполный 2020 год в республике выявлено 250 фактов продажи алкоголя после 22.00.
Ограничивать надо, но с умом
Председатель Алкогольной ассоциации Татарстана Лейсан Шишкина уверена, что введение очередных запретов может привести к увеличению теневого рынка продажи алкогольной продукции. При этом бескомпромиссная позиция — конечный потребитель должен получить качественную алкогольную продукцию, а не контрафакт.
Необходимо подойти к вопросу ограничений как со стороны предпринимателей, которые вложились, взяли кредит, подготовили помещение, так и со стороны жильцов. Делать это надо по каждому дому, [спрашивать] какие есть жалобы, правонарушения, вызванные распитием, призывает Шишкина.
Перед введением ограничений председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин предлагает не торопиться и для начал ответить на несколько вопросов — сколько подобных точек в городах Татарстана и почему количество жалоб, поступающих через систему «Народный контроль», снизилось на 41 процент. Еще один вопрос, на который хочет получить ответ член комитета Марат Галеев: размер налоговых отчислений, поступающих в бюджет от подобных предпринимателей.
На официальном сайте сети фирменных магазинов «Пивоман» указано, что в Татарстане их магазины можно найти в 17 городах. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка казанского юрлица сети составила 148,6 миллиона рублей, а размер чистой прибыли — 10,65 миллиона.
Региональный представитель сети «Пивоман» отказался комментировать решение депутатов до появления официального решения.
Автоград переживает за здоровье жителей и воспитание детей
— У нас [в Набережных Челнах] это огромная проблема с этими магазинами, — заявил генеральный директор ООО «Кориб», член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Олег Коробченко.
С его слов, в первую очередь необходимо определить степень влияния доступности таких магазинов на здоровье населения и воспитание молодежи. Для решения этого вопроса Коробченко предлагает привлечь специалистов из системы здравоохранения.
Его коллега из автограда Роман Мугерман считает подобный запрет правильным, но предлагает перед его принятием заслушать отчеты органов внутренних дел. Ведь парламентарий считает, что последнее время растет количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Его слова подтверждаются заявлением председателя Верховного суда Татарстана на итоговой конференции судей республики в феврале 2020 года. Тогда Ильгиз Гилазов заявил, что каждое третье преступление в Татарстане совершается в состоянии алкогольного опьянения.
О проблеме с «наливайками» в Набережных Челнах в стенах Госсовета говорят не первый раз. В июле 2020 года председатель Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова предложила запретить открывать подобные заведения в новых жилых домах. Тогда Захарова заявила, что на эти заведения жалуются жители домов. Более того, ее законопроект был принят в первом чтении — с условием последующей доработки.
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Они уже добились продажи алкоголя на стадионах, рекламы во время спортивных мероприятий. Что дальше?
Почему во время кризисов все потихоньку сворачивают бизнес, а производители и продавцы алкоголя только процветают?