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В Госсовете Татарстана вновь объявили войну пивным в жилых домах

16:00, 11.12.2020 3
В Госсовете Татарстана вновь объявили войну пивным в жилых домах
Фото: komcity.ru

Набережные Челны страдают от «разливух», а депутаты боятся сокращения налоговых поступлений в бюджет

Заместитель начальника административной и судебной практики Госалкогольинспекции Татарстана Ильяс Жамалетдинов предложил депутатам Госсовета урегулировать право работать точкам по розливу пива в жилых домах, пристроях и зданиях, размещенных во дворах домов. Он считает, подобные «разливухи» концентрируют вокруг себя асоциальные личности, чем причиняют неудобства местным жителям. Подобные правила, отмечает спикер, действуют в Тульской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

«Широкое распространение приобретает реализация пива в розлив с размещением в многоквартирных домах. Есть дома, в которых два и более [предприятия]. Это всякие «ВоблаBeer» и «Пивоман», — уверен он.

При этом у инспекции нет точного количества МКД, в которых функционируют подобные точки «пива в розлив». Сам Жамалетдинов отмечает, что, по оценкам ведомства, каждый третий ИП, занимающийся этим видом бизнеса, размещает его в МКД.

    Однако установление полного запрета на продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах является чрезмерным, уверен Жамалетдинов. При этом, с его слов, за неполный 2020 год в республике выявлено 250 фактов продажи алкоголя после 22.00.

    Депутатам Госсовета предложили урегулировать право работать точкам по розливу пива в жилых домах, пристроях и зданиях, размещенных во дворах домов. Фото: kazanfirst.ru

    Ограничивать надо, но с умом

    Председатель Алкогольной ассоциации Татарстана Лейсан Шишкина уверена, что введение очередных запретов может привести к увеличению теневого рынка продажи алкогольной продукции. При этом бескомпромиссная позиция — конечный потребитель должен получить качественную алкогольную продукцию, а не контрафакт.

    Необходимо подойти к вопросу ограничений как со стороны предпринимателей, которые вложились, взяли кредит, подготовили помещение, так и со стороны жильцов. Делать это надо по каждому дому, [спрашивать] какие есть жалобы, правонарушения, вызванные распитием, призывает Шишкина.

    Перед введением ограничений председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин предлагает не торопиться и для начал ответить на несколько вопросов — сколько подобных точек в городах Татарстана и почему количество жалоб, поступающих через систему «Народный контроль», снизилось на 41 процент. Еще один вопрос, на который хочет получить ответ член комитета Марат Галеев: размер налоговых отчислений, поступающих в бюджет от подобных предпринимателей.

    Перед введением ограничений председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин предлагает не торопиться. Фото: tatarstan.ru

    На официальном сайте сети фирменных магазинов «Пивоман» указано, что в Татарстане их магазины можно найти в 17 городах. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка казанского юрлица сети составила 148,6 миллиона рублей, а размер чистой прибыли — 10,65 миллиона.

    Региональный представитель сети «Пивоман» отказался комментировать решение депутатов до появления официального решения.

    Автоград переживает за здоровье жителей и воспитание детей

    — У нас [в Набережных Челнах] это огромная проблема с этими магазинами, — заявил генеральный директор ООО «Кориб», член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Олег Коробченко.

    С его слов, в первую очередь необходимо определить степень влияния доступности таких магазинов на здоровье населения и воспитание молодежи. Для решения этого вопроса Коробченко предлагает привлечь специалистов из системы здравоохранения.

    «У нас [в Набережных Челнах] это огромная проблема с этими магазинами», — говорит Олег Коробченко. Фото: rost.ru

    Его коллега из автограда Роман Мугерман считает подобный запрет правильным, но предлагает перед его принятием заслушать отчеты органов внутренних дел. Ведь парламентарий считает, что последнее время растет количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Его слова подтверждаются заявлением председателя Верховного суда Татарстана на итоговой конференции судей республики в феврале 2020 года. Тогда Ильгиз Гилазов заявил, что каждое третье преступление в Татарстане совершается в состоянии алкогольного опьянения.

    О проблеме с «наливайками» в Набережных Челнах в стенах Госсовета говорят не первый раз. В июле 2020 года председатель Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Светлана Захарова предложила запретить открывать подобные заведения в новых жилых домах. Тогда Захарова заявила, что на эти заведения жалуются жители домов. Более того, ее законопроект был принят в первом чтении — с условием последующей доработки.

    Дмитрий Зайцев
    ОбществоИнфраструктура Татарстан Комитет Госсовета РТ по экономике инвестициям и предпринимательствуАлкогольная ассоциация РТШафигуллин Лутфулла Нурисламович
    комментарии 3

    комментарии

    • Анонимно 16:31
      Вот КБ заодно уберите. К ним стягиваются алкаши со всей округи. Потом все подъезды в ближайших домах загажены.
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    • Анонимно 16:36
      Шишкина лукавит. Эти отговорки, дескать, перестанут поступать налоги в бюджет, будет процветать теневой бизнес, слышим каждый раз. Не нужно путать причину со следствием. Хотя алкогольные лоббисты намеренно так говорят. Почему-то они не считают, какие суммы тратятся на то, чтобы покрыть затраты от преступлений на алкогольной почве (а жизнь и здоровье совсем никакими деньгами не покроешь), на аварии, совершенные в алкогольном состоянии, на социальные болезни.
      Они уже добились продажи алкоголя на стадионах, рекламы во время спортивных мероприятий. Что дальше?
      Почему во время кризисов все потихоньку сворачивают бизнес, а производители и продавцы алкоголя только процветают?
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    • Анонимно 16:36
      Отлично! В преддверии Нового года самое то)
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