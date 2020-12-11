В Татарстане умер заслуженный врач России и ТАССР Ильгиз Абдуллин

Сегодня, 11 декабря, умер заслуженный врач РФ, заслуженный врач ТАССР, председатель постоянной комиссии Государственного совета РТ по социальным вопросам и делам молодежи (1995—2000 годов) Ильгиз Абдуллин.

Он родился 7 января 1941 г. в деревне Шамбулыхчы Апастовского района ТАССР. После окончания педиатрического факультета Казанского медицинского института его направили в Оренбургскую область, где с августа 1964 года в течение 8 лет он работал главным врачом Домбаровской участковой больницы.

В 1972 году вернулся в Татарстан. Здесь он поступил в заочную аспирантуру по хирургии, в этом же году стал заместителем главного врача, а с 1975 года был утвержден на должность главного врача ЦРБ Лаишевского района.

В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1981 году Абдуллина назначили главным врачом медико-санитарной части производственного объединения «Оргсинтез» (в последующем городская больница №7). Ильгиз Сабирович руководил строительством этого крупного больничного комплекса, разрабатывал методологию его оснащения, расставлял и готовил кадры, формировал взаимосвязи в новом складывающемся коллективе.

С 1991 по 1995 года он возглавлял городскую службу здравоохранения. С его помощью в Казани были созданы 19 специализированных центров под руководством ведущих ученых КГМИ и КГМА, что дало возможность установить тесную связь науки с практическим здравоохранением и поднять оказание медицинской помощи на качественно иной уровень.

В период работы Абдуллина в горздраве в Казани открылись 2 женские консультации, поликлиника детской больницы №7, детский психоневрологический санаторий — стационар МСЧ «Тасма», поликлиника №23, два раздаточных пункта детского питания.

В 1990 году он стал депутатом Верховного совета ТАССР, а в 1995 году народным депутатом Государственного совета Татарстана. Будучи председателем постоянной комиссии Госсовета по социальным вопросам и делам молодежи, много внимания уделял поддержке детских садов, подростковых клубов, вопросам развития здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.



Татьяна Леухина