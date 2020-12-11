Попова: вакцина от центра «Вектор» поступила в гражданский оборот

Вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал центр «Вектор», поступила в гражданский оборот. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в ходе совещания с производителями вакцин.

Сейчас проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую произвел научный центр «Вектор». 3 тысячи добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти субъектах РФ уже получают прививки.

Все 150 добровольцев старше 60 лет, которым сделали прививку от коронавируса вакциной от «Вектора», чувствуют себя хорошо.

«ЭпиВакКорона» поступила в Москву, Петербург, Тулу, Новосибирск, Ростов-на Дону. Препарат можно доставить в самые отдаленные части России благодаря высокой температуре хранения, передает ТАСС.

Вчера директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса «Спутник V» получили уже более 150 тысяч россиян.



Татьяна Леухина