Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве 26 бабушек

Фото: Илья Репин

Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО 38-летнего Радика Тагирова, сознавшегося в почти трех десятках убийств и покушений в 2011—2012 годах. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Напомним, слесаря Радика Тагирова задержали в Казани 1 декабря, в тот же день он дал признательные показания в 26 убийствах и одном покушении в 12 регионах Российской Федерации. В Татарстане ему приписывают восемь убийств — семь в Казани, одно в Нижнекамске, в Башкортостане — четыре.

Недавно Советский райсуд Казани постановил арестовать Тагирова до 27 января 2021 года.