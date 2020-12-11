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Членов ОПГ «Квартала» обвиняют в вымогательстве за торговлю у рынка — новые подробности дела

12:31, 11.12.2020
Членов ОПГ «Квартала» обвиняют в вымогательстве за торговлю у рынка — новые подробности дела
Фото: МВД по РТ

Сотрудники угрозыска МВД Татарстана задержали предполагаемого организатора бригады вымогателей, которые силой и угрозами требовали деньги за возможность торговать рядом с рынком на улице Адоратского в Казани. Часть его подельников арестована месяц назад, сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД.

По данным источников «Реального времени», в вымогательствах обвиняют членов преступной группировки «Квартала». Организатором преступлений считают некоего Хисамиева.

В деле фигурируют семь потерпевших и полученная подозреваемыми сумма свыше 580 тысяч рублей. К выплатам торговцев склоняли угрозами и повреждением их имущества.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

ПроисшествияБизнесРозничная торговляОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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