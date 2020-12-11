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Путин поручил кабмину Татарстана подготовить идеи празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

15:24, 11.12.2020
Путин поручил кабмину Татарстана подготовить идеи празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и кабмину Татарстана представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений опубликован на сайте Кремля.

Предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией следует представить до 1 февраля 2021 года.

Фото: Тимур Рахматуллин

Ответственные за выполнение поручения: премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьКультураИстория Татарстан
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