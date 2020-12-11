Путин поручил кабмину Татарстана подготовить идеи празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и кабмину Татарстана представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений опубликован на сайте Кремля.
Предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией следует представить до 1 февраля 2021 года.
Ответственные за выполнение поручения: премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Татарстана Рустам Минниханов.
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