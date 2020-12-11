Гидрометцентр РФ назвал Татарстан самым аномально холодным регионом Европейской России

Фото: Максим Платонов (архив)

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на востоке европейской части России ожидаются температурные аномалии. Холоднее всего будет в Татарстане, пишет «РИА Новости».

Так, с 11 по 15 декабря среднесуточная температура в РТ будет на 9—17 градусов ниже привычной, в Ульяновской и Оренбургской областях — на 9 градусов.

Одновременно, по словам Вильфанда, в центр европейской части страны и столичный регион, наоборот, идет потепление.

Вчера Гидрометцентр Татарстана выпустил штормовое предупреждение о сохранении аномально холодной погоды на территории РТ. Так, среднесуточные температуры воздуха на 9—17 градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах температура может доходить до -28 градусов. По данным Гидрометцентра РТ, такая аномально холодная погода в республике сохранится по 14 декабря.