В Казани строительные работы на мосту через реку Ноксу выполнены на 95%

В Казани строительные работы на мосту через реку Ноксу выполнены на 95%. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Строительство моста через Ноксу близится к завершению. Рабочим осталось убрать водопропускные трубы и освободить русло реки. Это делается для того, чтобы весной не было подтопления, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: соцсети

О том, что в Казани построят новый железобетонный мост через Ноксу, в марте сообщил мэр города Ильсур Метшин. Стоимость проекта составит 102 млн рублей. Длина моста — 35 метров, длина пролетного строения — 28 метров, ширина — 13 метров.

Новый мост позволит полностью исключить подтопление поселков Салмачи и Вишневка и автомобильной дороги, соединяющей Привольный и Вишневку с Казанью.

