Минобороны: зарубежные страны хотят дискредитировать российскую вакцину от COVID-19

Фото: Роспотребнадзор

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что против российской вакцины от коронавируса ведется финансируемая из-за рубежа информационная кампания: «Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», — сказал он.

Сейчас, по словам представителя Минобороны, в социальных сетях и русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия расследований и лжесвидетельств очевидцев. Они должны сообщить о якобы опасности российской вакцины и поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в армии, пишет ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

Он отметил, что на данный момент вакцинировали уже более 10 тысяч военнослужащих. До конца 2020 года вакцинацию от коронавируса пройдут около 100 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в регионах вакцинацию от COVID-19 запустят до конца этой недели.