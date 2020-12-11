Time присудил звание «Человек года» Байдену и Харрис

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Обладателями звания «Человек года» по версии американского журнала Time стали кандидат в президенты США Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт издания.



«У Байдена было свое собственное видение, он задал тон и стал победителем», — написала Time.

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Ранее журнал Time называл претендентов на звание «Человек года» — ими стали действующий и избранный, по предварительным данным, президенты США Дональд Трамп и Джо Байден. Также в списке главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медработниками, которые боролись с пандемией коронавируса, и «Движение за расовую справедливость», начавшееся в США после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Маргарита Головатенко