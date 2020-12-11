Генпрокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продукты во всех регионах РФ

Фото: Илья Репин

Генпрокуратура России поручила региональным прокурорам проверить обоснованность роста цен на продукты. «При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров», — сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент имеется необоснованный рост цен на базовые продукты питания: сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.

Фото: Антон Журавлев

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отчитал чиновников из ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития из-за роста цен на продукты. Он поручил подготовить документы по нормализации цен к утру понедельника, 14 декабря.

Власти России рекомендовали продавцам придерживаться определенных цен на подсолнечное масло и сахар. Для масла максимальная цена в розницу должна составлять не более 110 рублей за литр, для сахара — 45 рублей за кг.